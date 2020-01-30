Hüseyin Avni Aker Stadı’ndan Akyazı’ya geçtikten sonra iç saha performansını zirveye çıkartan Trabzonspor, özellikle büyük maç performansıyla dikkat çekiyor. Karadeniz ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana İstanbul’un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Tüm karşılaşmalarda stat dolarken, Fırtına söz konusu 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı. Bordo-Mavililer, geçen sezon sahasında Galatasaray’ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup edip yıllardır süren hasrete son veren Karadeniz ekibi, Beşiktaş’ı da 2-1 ve 4-1’lik skorlarla geçti. Trabzonspor ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 5 maçtan 13 puan çıkardı. Hedef, Fenerbahçe’yi cumartesi yıkıp, müthiş seriyi devam ettirmek.