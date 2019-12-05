Akyazı’da bir rekor daha

Fırtına’nın geçtiğimiz hafta oynadığı Galatasaray maçını 37 bin 273 biletli taraftar takip etti. Medical Park Stadı’nın kapasitesi 41 bin 461 bin olmasına rağmen güvenlik gerekçesiyle statta bulunan görevliler nedeniyle bu rakam maksimum 38 bin 500 olabiliyor.

Kısacası Trabzonlu futbolseverler, kendilerine ayrılan koltukların neredeyse tamamını Galatasaray maçında doldurdu. 37 bin 273’lük seyirci sayısı ise kulüp tarihindeki en yüksek ikinci rakam, bu sezonun ise rekoru anlamına geliyor. Fırtına’nın seyirci rekoru geçtiğimiz sezon Fenerbahçe maçında kırılmış. O mücadeleyi 38 bin 171 biletli seyirci Akyazı’da izlemişti. Trabzonsporlu futbolseverler sadece biletlere değil, kulüp ürünlerine gösterdikleri müthiş ilgiyle kulübün gelirini artırıyor.