Antalyalılar, 21-24 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Tour of Antalya powered by AKRA’nın yanı sıra ikinci kez düzenlenecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum ile spor ve eğlencenin bir arada olduğu günler yaşayacak.

Yaklaşık 700 sporcu pedal çevirecek

Organizasyonun 92 kilometrelik uzun parkurunun startı 24 Şubat Pazar sabahı 08.00’de verilirken 61 kilometrelik kısa parkurun start saati ise 08.30 olacak. Kayıt sürecinde büyük ilgi gören AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’da yaklaşık 700 sporcu pedal çevirecek.

Organizasyona Türk sporcuların yanı sıra Kanada, Danimarka, Rusya, İngiltere, Slovenya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Kazakistan, Azerbaycan, İsviçre, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Irak ve Sri Lanka gibi ülkelerden yabancı sporcular da katılacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetmenlikleri’ne göre gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’un her iki parkurunun start ve finiş noktaları ise, start noktaları olan Erdal İnönü Parkı – Önü AKRA Hotel Yanı olacak.

“Eserler Ait Olduğu Topraklarda Güzeldir Farkındalık Sürüşü” ilklerin yaşanmasını sağlayacak

Tour of Antalya’nın son günü olan ve AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’un düzenleneceği 24 Şubat Pazar günü, Antalya’da çok önemli bir sürüş de düzenlenecek.

“Eserler Ait Olduğu Topraklarda Güzeldir” temalı farkındalık sürüşü, Antalya’nın ve ülkemizin tarihi eser zenginliğine vurgu yapmak için Antalya Kadın Müzesi öncülüğünde gerçekleştirilecek. Bu sürüşe öğrencilerin yanı sıra organizasyon ekipleri, kamu kuruluşlarından temsilciler, sponsor marka yetkilileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri ve dileyen Antalyalılar aileleri ile birlikte katılacak.

Farkındalık sürüşü, Tour of Antalya powered by AKRA ile AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’un sponsorlarından TerraCity AVM önünden başlayacak.

Yarış Etkinlik Alanı, şehir halkının eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak

AKRA Hotel yanındaki Erdal İnönü Parkı’nda 23 Şubat Cumartesi günü açılacak olan AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum Yarış Etkinlik Alanı ise Antalyalıların eğlenceli bir hafta sonu geçirmelerini sağlayacak.

Organizasyon sponsorlarının stantlarıyla renk ve eğlence katacağı Yarış Etkinlik Alanı’nda özellikle çocuklar çok mutlu saatler geçirecekler. Ayrıca Yarış Etkinlik Alanı’nda ziyaretçilerin bisiklet branşıyla ilgili teknik bilgiler alacağı stantlar da bulunacak.

Yaklaşık 700 sporcunun mücadele edeceği AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, Tour of Antalya powered by AKRA ile birlikte yaşanan bisiklet coşkusunu daha da üst seviyeye çıkaracak.