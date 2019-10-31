Hazırlık ve kamp dönemi ile sezonun ilk 3 maçında kadro dışı olan Cikalleshi, 4'üncü haftada döndüğü takımda yıldızlaştı. Cikalleshi, takıma döndükten sonra çıktığı 3 maçta 4 gol atarken Akhisarspor bu periyodu puan kayıpsız 9 puanla geçip liderliğe yükseldi.

Son haftalarda ise hem Cikalleshi hem de Akhisarspor düşüşe geçti. Son 3 maçın 2'sini kaybederek zirveden inen yeşil-siyahlılarda Cikalleshi bu karşılaşmalarda gol atamadı. Akhisar'da Bosna Hersekli forvet Hadzic ise geçen hafta Osmanlıspor deplasmanında gol atarak ilk kez siftah yaptı. Cumartesi günü evinde oynayacağı Adana Demirspor maçına yeni bir çıkış yakalama hedefiyle hazırlanan Akhisarspor'da karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 40, kapalı 30, maraton 15, kale arkası ve misafir 10 TL olarak belirlendi.

DHA