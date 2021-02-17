Devre arasında transfer edildikten sonra oynanan 4 lig maçında da ilk 11'de forma giyen 28 yaşındaki Senegalli ön libero, Tuzlaspor, Bandırmaspor ve Balıkesirspor mücadelelerinde 90 dakika sahada kalıp son Samsunspor sınavında 68'inci dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Antrenmanlara katılamayan tecrübeli futbolcu maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Akhisarspor, yine ara transfer döneminde alınıp aynı bölgede oynayan Nijeryalı Lawal'ın da form tutmasını bekliyor.

AKHİSAR (DHA)