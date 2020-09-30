TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk galibiyetini geçen hafta kendisi gibi transfer yasaklısı Balıkesirspor'u 2-0 yenerek alan Akhisarspor'da Bosnalı golcü Hadzic, koronavirüs pandemisi nedeniyle futbola verilen aradan sonra açıldı. Bir dönem Bosna Hersek Milli Takımı ve Roma'nın dünyaca ünlü golcüsü Edin Dzeko'nun veliahtı olarak gösterilip Akhisar'a geçen yıl 150 bin Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen 27 yaşındaki Hadzic, ilk yılında suskun kaldı.

Akhisar formasıyla çıktığı ilk 12 maçta yalnız 1 gol bulabilen Boşnak forvet, koronavirüs pandemisi yüzünden geçen sezon mart ayında lige verilen 3 aylık ara sonrası açıldı. Ara dönüşü geçen sezon ligde 5 maçta 2 gol atan Hadzic, bu sezon da Balıkesirspor maçında takımının ligdeki ilk golünü kaydedip galibiyetin kapısını araladı. Forma giydiği son 8 karşılaşmayı 3 golle geçen Hadzic'in Akhisar'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

DHA