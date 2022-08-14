Gekas, "Akhisarspor'un bugüne kadar elde ettiği tüm başarılar takım ruhu oluşturularak taraftarların da dahil olduğu bir bütünlük içiresinde alınmıştır. Akhisarspor içerisindeki bireysel problemlerin üstesinden de yine birlik olarak geleceğiz. Ben kendi adıma elimi taşın altına koyarak başladığım görevimde Akhisarspor'u gerek antrenmanlarda gerekse maç günlerinde bir arada görmek istiyorum" dedi.

Gekas, "Bu yüzden antrenmanlara çıkmak istemeyen futbolcularımızla görüşüp onları antrenmanlara ve takıma katılmaları için davet ettim. Fakat hala antrenmanlara çıkmak istemeyen futbolcularımız olduğunu görüyorum. Bu futbolcularımızla son kez görüşüp gelecek planlarımızı buna göre yapacağım" açıklamasını yaptı. Öte yandan Akhisarspor, Futbol Direktörü Gekas yönetiminde 35'er dakikalık iki devre üzerinden Soma'da Somaspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti. Ev sahibi ekibin gollerini 5 ve 50'nci dakikalarda Yusuf Türk attı.