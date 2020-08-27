Akhisarspor, Süper Lig'de yeni sezon fikstürünün çekilmesi sonrası koronavirüs pandemisi nedeniyle bu lige alınma umutlarını tamamen yitirirken Başkan Fatih Karabulut, tepkisini sürdürdü. Liglerde haksızlık yaşandığını savunan Karabulut, "Aylar önceden düşen takımlar pandemi nedeniyle ligde kaldı ama şampiyonluğu kaçıranlar üst liglere çıkamadı" dedi.

Geçen sezonki kadrodan 7 futbolcuyla yollarını ayıran Akhisarspor'da 1. Lig'de kalmalarının ardından yeni futbolcuların da gidebileceğini söyleyen Karabulut, "Süper Lig döneminden kalan, 1. Lig şartlarına göre anlaşamadığımız isimlerle yollarımızı ayırmak zorundayız" diye konuştu.

Ayrılması gündemde olan Arnavut golcü Cikalleshi'ye sözleşmesinde yazan rakamları veremeyeceklerini belirten Başkan Karabulut, "Yüksek ücretli isimleri göndermek zorundayız ama sözleşmesi olan futbolcu aynı şartlarda takım bulamadığı için ayrılmak istemiyor. Biz diğer takımlar gibi belediye destekli değiliz. Bu ligde gelirimiz yok. Olan gelirleri de ligin başlamasına 15 gün kalmasına rağmen Futbol Federasyonu'ndan tahsil edemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda maçlardan önce yapılacak koronavirüs testlerinin de takımları zorlayacağını belirten Karabulut, "Federasyon takımların testlerini karşılamak istemiyor. Özel kurumlarda tek testin ücreti 400 TL'yi buluyor. Kulüpler sezon boyunca testlerin maliyeti 2 milyon TL'yi bulabilir. Alt liglerde bu maliyeti karşılamak imkansız" dedi.

DHA