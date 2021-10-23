Akhisarspor-Uşakspor maç sonucu: 1-2

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta tehlikeli bölgeden uzaklaşma mücadelesi veren iki takımın karşı karşıya geldiği Ege derbisinde Akhisarspor evinde 1-0 öne geçtiği maçta Uşakspor’a 2-1 mağlup olarak düşme hattına geriledi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada ev sahibi ekip 59’uncu dakikada Bertuğ’un golüyle öne geçerken, konuk takım 61’inci dakikada Onurcan ve 84’üncü dakikada Resul’un golleriyle galibiyete uzandı: 1-2.

Bu sonuçla evinde galibiyeti olmayan Akhisar temsilcisi üst üste 4’üncü yenilgisini alıp 7 puanda kalırken, Uşakspor 10 puana ulaşarak 2 maçlık galibiyet özlemini sonlandırdı. Akhisarsporlu taraftarlar maç sonunda, “Yönetim istifa” ve “Akhisar sizinle rezil oluyor” sloganları attı.

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk (xx), Birtan Yavuz (xx), Onur Gülter (xx)

AKHİSARSPOR: Emircan (x) - Semih (x), Göksu (x), İlke (xx), Kemal (x) (Dk. 80 Yusuf Acer x), Yavuz (x) (Dk. 80 Mert Efe x) Mert (x), Serkan (x) (Dk. 87 Recep), Yusuf Cihat (x), Halil İbrahim (x) (Dk. 46 Bora x), Bertuğ (xx)

UŞAKSPOR: Umut (xx) - Kerem (xx), Mete (x) (Dk. 74 Berkay xx), Emre Can (x) (Dk. 46 Sertan xx), Canberk (xx), Ömer (xx) (Dk. 76 Celal xx), Resul (xxx), Onurcan (xxx), Mehmet Boztepe (xx), Noyan (x) (Dk. 57 Enes xx), Tayyib (xx)

GOLLER: Dk. 59 Bertuğ (Akhisarspor) - Dk. 61 Onurcan, Dk. 84 Resul (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Mert, Bertuğ (Akhisar) - Emre Can, Canberk, Resul (Uşakspor)

DHA