Akhisarspor skorerlerine güveniyor

TFF 1'inci Lig'de 3 aylık koronavirüs salgını arasının ardından kaldığı yerden kıyasıya bir Süper Lig mücadelesine girişmeye hazırlanan Akhisarspor, son 6 haftada skorer üçlüsünden çok şey bekliyor. Ligde direkt Süper Lig barajının yalnız 2 puan gerisinde, 45 puanla Play-Off hattında beşinci sıra bulunan yeşil-siyahlılarda Burhan Eşer, Erhan Çelenk ve Arnavut yıldız Sokol Cikalleshi, geride kalan 28 maçta 8'er kez ağları sarstı.

Kaydettikleri 24 golle toplam 36 gol atan Akhisarspor'un skor yükünü çeken tecrübeli üçlü, takımın performansına büyük katkı yaptı. Maratona pazar günü en yakın rakiplerinden Altay'a konuk olacağı Ege derbisiyle dönecek Akigo'da 3 yıldız futbolcuya yine büyük iş düşecek. Çift kale antrenman maçında el başparmağı çatlayan Burhan karşılaşmada görev alabilecek. Muhammet Reis, Alperen, Ergin Keleş ve Hasan Ali ise forma giyemeyecek.

DHA