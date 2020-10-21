Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda Burak Pakkan’ın yöneteceği müsabaka saat 16.00’da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda kadro dışı bırakılan Taha Yalçıner ve İrfan Hadzic kafilede yer almayacak. Teknik direktör Cem Kavçak, İstanbulspor’un iyi bir takım olduğunu belirterek, “Artık çıkışa geçmek istiyoruz. Yeniden yarışa ortak olmayı hedefliyoruz. Tek düşüncemiz İstanbul’dan 3 puanla ayrılmak” dedi.

Akhisarspor’un muhtemel onbiri şöyle: Lukac - Vrsajevic, Alperen, Musa, Kadir, Rotman, Bjarnason, Ali Kaan, Onurcan, Göksu, Bertuğ.