TFF 1.Lig ekiplerinden Akhisarspor transfer yasağını kaldırmasının ardından takıma takviye yapmaya devam ediyor. Son olarak Akhisarspor, Galatasaray’ın 2018 yılında Sakaryaspor’dan transfer ettiği 2002 doğumlu kaleci Emircan Seçgin ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray, bir sonraki satıştan yüzde 35 pay alacak.

Emircan Seçgin 1,92 boyu ve fiziği ile dikkat çekerken alt yaş gruplarındaki takımlarda forma şansı bulabildi.







