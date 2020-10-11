Akhisarspor eski başkanı Fatih Karabulut'un acı günü

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da başkanlık görevinden geçen ay istifa edip yönetim kurulu üyeliğini sürdüren Fatih Karabulut, babasını kaybetmenin acısıyla sarsıldı.

11 Ekim 2020, Pazar 18:27 Son Güncelleme:
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Akhisarspor eski başkanı Fatih Karabulut'un acı günü

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da başkanlık görevinden geçen ay istifa edip yönetim kurulu üyeliğini sürdüren Fatih Karabulut, babasını kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Karabulut'un babası Ali Karabulut hayatını kaybetti.

Ali Karabulut'un cenazesi Sazoba Merkez Camisi'ndeki cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ligde milli maçlar nedeniyle verilen arada Menemenspor randevusunun hazırlıklarını sürdüren Akhisarspor, U19 takımıyla Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde antrenman karşılaşması yaptı.


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