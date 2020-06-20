Akhisarspor Altay maçına gidiyor! Başkan açıkladı

TFF 1.Lig'de 29.haftada oynanacak Altay maçı öncesi Akhisarspor'da 3 futbolcu ve teknik direktör Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından başkan açıklama yaptı. Kulüp başkanı Fatih Karabulut, takımın bugün saat 16:00'da son çalışmasını yaparak saat 18:00'de İzmir'e hareket edeceğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde;

Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan hocalarımızın, futbolcularımızın ve personelimizin sağlıkları iyi durumda..Diğer oyuncularımıza, teknik ekibimize ve personelimize sabah elisa metoduyla yapılan lgM ve IgG antikor testleri negatif sonuçlanmıştır. Takımımız bugün saat 16:00'da son çalışmasını yaparak saat 18:00'de İzmir'e hareket edip Altay maçı için otelde kampa girecektir. Teknik ekibimize, futbolcularımıza ve personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Akhisarspor Kulüp Başkanı Fatih KARABULUT