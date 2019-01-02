Süper Lig'de ara transfer döneminde golcü, stoper ve ön libero arayan Akhisarspor, Türkiye’de oynayan ve daha önce oynamış isimlerden sonuç alamayınca gözünü Avrupa’da forma giyen futbolculara çevirdi. Akhisar’ın teklif götürdüğü Suudi Arabistan’da forma giyen eski Fenerbahçeli Fernandao, Brezilya’ya gitmek ve eşinin yanında olmak istediğini söyledi. Yıldız forvetle bu nedenle görüşmelerin askıya alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde minik kızını kaybeden 31 yaşındaki forvet kendisini toparladıktan sonra Akhisarspor’la görüşecek. Yönetim, Cihat Arslan’ın da takıma kazandırmayı çok istediği futbolcu için tüm şartları zorlayacak. Fernandao’nun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılması gündemde.

Pich’e onay çıkmadı

Seleznov, Larsson ve Dany’nin yerine Avrupa’dan 3 iyi yabancı almayı kararlaştıran Yeşil-Siyahlılar, Polonyalı stoper Michal Pazdan’ı veto ederken, menajerlerin önerdiği Slovak golcü Robert Pich’e de onay çıkmadı. Bu arada Akhisar’ın listesinde ses getirecek isimlerin olduğu öğrenildi.