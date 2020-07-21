Akhisar’ın güvencesi Yılmaz Vural

Normal sezonu dördüncü sırada tamamlayıp Play-Off’ta Karagümrük’le eşleşen Akhisarspor, zorlu finallerde tecrübeli kadrosu ve teknik direktör Yılmaz Vural’a güveniyor. Ülkemizde 29 farklı takımda 36 kez teknik direktörlük görevinde bulunan 67 yaşındaki Vural, kariyerinde 5’inci şampiyonluğu kovalayacak. Yılmaz Vural, Göztepe’nin yanı sıra Eskişehirspor, Sarıyer ve Antalyaspor’u Süper Lig’e taşıdı.