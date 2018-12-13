Akhisar’ın Avrupa’ya veda günü

Tarihinde ilk kez yer aldığı UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda oynadığı 5 maçta puanla tanışamayıp üst tur iddiasını erken kaybeden Akhisarspor, son sınavında bugün Standard Liege’i konuk edecek.

13 Aralık 2018, Perşembe 06:11
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Akhisar’ın Avrupa’ya veda günü

Akhisar’ın Avrupa’ya veda günü geldi, çattı. Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki son maçında Belçika’nın Standard Liege takımıyla karşılaşacak.

Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 20.55’te başlayacak maçta Macar hakem Adam Farkas düdük çalacak. Yeşil-Siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Dany, Bilal Kısa, cezalı Güray Vural, UEFA listesinde yer almayan Larsson ve Bokila’nın yanı sıra kadro dışı kalan Seleznov zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Akigolar için bu maçın kazanılması galibiyet primi açısından önem taşıyor. Avrupa Ligi’nde galibiyete yaklaşık 3.5 milyon TL veriliyor.

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