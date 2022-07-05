Anlaşma kapsamında 2022 yılında düzenlenecek olan Akdeniz Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali ve İslami Dayanışma Oyunları organizasyonlarında yaklaşık 1.350 Milli sporcu törenlerde adidas ürünleri giyerek ülkemizi temsil edecek.

adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, anlaşma ile ilgili şunları söyledi: “Yeniden Gençlik ve Spor Bakanlığımızla, milli sporcularımızın kullanacağı ürünler ile ilgili işbirliği yapmak, bu büyük sorumluluğu üstlenmek çok gurur verici. Milli sporcularımızın en iyi potansiyellerine en kaliteli ürünlerimizle ulaşmalarını sağlamak ve hedeflerine ulaşmalarında katkıda bulunmak motivasyonumuzu ve heyecanımızı artırıyor.”



