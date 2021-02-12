Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ta Andre Onana şoku yaşanıyordu. Ajax'ın yıldız kalecisi, yasaklı madde kullanımı nedeniyle 12 ay futboldan men edilirken kendisine en büyük destek takım arkadaşlarından geldi.

Rahatsızlığı sırasında bilinçsiz şekilde kız arkadaşının ilacını kullanan ve kötü niyeti olmasa da yasaklı maddeden kendini sakınması gerekliliğini ihlali nedeniyle 12 ay ceza alan Andre Onana, kupadaki PSV maçını tribünden izlerken takım arkadaşları onun formasıyla sahaya çıkarak kendisine destek oldular.