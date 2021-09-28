Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Ajax ile kozlarını paylaşıyor. Johan Cruyff Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20:45'te başlayacak ve Fransız hakem Benoit Bastien tarafından yönetilecek. Sakatlıklardan dolayı oldukça şanssız günler geçiren Siyah beyazlılar, Hollanda'ya tam 12 futbolcudan yoksun gitti. Maça mevcut kadrosundan tam 12 eksikle çıkacak olan Siyah-Beyazlılar, kısıtlı kadrosuyla Hollanda’dan puanla dönmeye çalışacak.

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Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Johan Cruyff Arena'da oynanacak Ajax-Beşiktaş maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bugün TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ajax-Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir? (Bjk Dortmund şifresiz)

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ikinci maçında Ajax ile Johan Cruyff Arena'da kozlarını paylaşırken karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanıyor. Ajax-Beşiktaş maçını şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler, dev maçı Azerbaycan kanalı olan CBC Sport'tan naklen takip edebilir.

Ajax-Beşiktaş ilk 11'ler:

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Gravenberch, Alvarez, Antony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut, Josef, Kenan, Salih, Can, Rıdvan, Batshuayi

CBC Sport nasıl ve nereden izlenir?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC Sport frekans bilgileri ne?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500