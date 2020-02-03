Amaç, saldırıyı başka bir yöne yönlendirmek için karşıt kişinin üstesinden gelmek değil, karşıdakinin hareketleriyle birlikte akmaktır.

Aikido Sporu Nedir?

Aikido çıplak ayakla yapılan bir Japon güreşidir. Bu nedenle Aikido kursu almak isteyenler spor salonuna açık ayakkabı ile giremezler. Spor salonuna açık ayakkabılarla girmek yasak olduğundan, soyunma odasından salona ulaşmak için bir çift terlik gerekecektir. Bunun dışında, ihtiyacınız olan tek şey, aşınmaları önlemek için dirsek ve dizleri kaplayan rahat, yırtılmaya dayanıklı atletik kıyafetlerdir. Yaralanma riski nedeniyle, Japon güreşi esnasında saat veya mücevher takmamanız önerilir.

Aikido Sporu Nasıl Öğrenilir?

Aikido, Morihei Ueshiba tarafından geliştirilen bir Japon Dövüş Sanatıdır. Enerjiyi uyumlaştırma yolu olarak tercüme edilebilir. Fiziksel düzeyde etkili eklem kilitleri, atışlar, ayakta kavrama teknikleri ve manipülasyonların kapsamlı kullanımını içerir. Ayrıca Japon kılıcı, bıçak ve baston tekniklerinin kapsamlı kullanımı da bu dövüş sanatına dahildir.

Aikido, savaş alanında her ne pahasına olursa olsun zaferi vurgulayan klasik dövüş sanatlarından farklı olarak, çatışma ve toplum üyeleri arasında uyumlu etkileşimi teşvik etmek için zararsız bir çözüm elde etmenin bir yoludur. Aikido'da hareket doğal olmalı ve zorlanmamalıdır. Aikido tekniğinin uygulanması çok az güç veya atletik yetenek gerektirir, bu nedenle aikido hemen hemen herkes tarafından yapılabilir. En önemlisi, uygun şekilde yürütülen aikido teknikleri ile bir saldırganın ciddi şekilde yaralanması önlenir.

Aikido Kursları Nerede Bulunur?

Birçok dövüş sanatı okulunda aikido dersi verilir. Bunun için internet üzerinden oturduğunuz semte en yakın spor merkezini arayabilirsiniz. Spor merkezlerinin hizmetlerimiz bölümünde yer alan dönüş sanatı dalları arasından kendinize uygun olan spor salonunu seçebilirsiniz. Aikido yapmak istiyorsanız uygun bir kurs bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Çünkü aikido öğrencileri tam olarak ne aradıklarını bulabilir, ister kendi kendini savunma tekniği, ister fiziksel uygunluk, gönül rahatlığı veya ruhsal aydınlanma olsun, her şeyi bilinçli bir şekilde yaparlar.

Aikido Kıyafeti

Aikido, eski dövüş sanatlarına dayanan bir dövüş okuludur. Aikido, kişinin saldırgan veya kendisine yönelik agresif duyumlar tarafından kendisine yöneltilen enerjiye karşı direnmemeyi öğrendiği, kavga dışı ilkelere dayanmaktadır. Bu nedenle bu sanatı icra edenler beyaz renkte giyinirler. Erkekler altına pantolon tarzında rahat bir alt ve kruvaze bir üst giyer.

Kruvaze ceketin üzerine kuşak bağlanır. Kadınların üst bölümü beyaz, alt bölümünde ise genellikle siyah bir etek vardır. Kimono adı verilen bu giysiler kişinin daha rahat etmesini sağlar. Aikido'da yapılan egzersiz, cinsiyetten bağımsız olarak tüm kursiyerlere yakışır. Her yaştan kişi bir dövüş sanatını icra edebilir.

Aikido Kursu

Vücut sanatında silahsız boş el eğitimi ana eğitim şeklidir. Yeni başlayanlar, hem solo hem de partner pratiğinde Aikido'nun temel vücut hareketlerini öğrenerek başlarlar. Vücut sanatının gelişimi, son sınıf öğrencilerine uygun daha yoğun uygulama ve ileri tekniklerle ilerler. Silahlı bir saldırganın silahsızlanma teknikleri de Aikido müfredatının bir parçasını oluşturduğundan, bazen vücut sanatı sınıfları silah sınıflarıyla birleşebilir.

Aikido Teknikleri ve Kıyafetleri

Aikidoda silahlar Japon kılıcının kullanımından gelir. Bu yüzden aikidoda silah uygulaması yoktur. Tahta kılıç ve hançer ile solo ve ortak uygulama, Aikido müfredatının ayrılmaz bir parçasıdır. Aikido sanatında kullanılan kılıç çekme yöntemi Japon kılıcı ile geleneksel çizim ve kesme sanatıdır.

Aikido'nun ortak uygulamasının aksine, kılıç çekme yöntemi çoğunlukla solo formların dikkatli çalışmasından oluşur. Zazen, Aikido uygulamasını desteklediği gibi, kılıç çekme yönteminden ayrı fakat tamamlayıcı bir uygulamadır. Tıpkı Aikido'nun kendisi gibi, ruhu geliştirmenin ve kişinin kendini incelemesinin bir yoludur. Bu nedenle Zazen uygulaması, kişinin Aikido uygulamasını tamamlayan bir arayıştır.