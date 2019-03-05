Fanatik Özel / Ahmet Yıldırım: Hedefimiz Süper Lig

Röportaj: Samet Yalçın

Kastamonuspor 1966 başında çıktığınız iki karşılaşmada da galibiyet aldınız. Ancak karşılaşmaların ikisi de 1-0 sonuçlandı. Takımın gol ayağı Muharrem Ozan Cengiz’in devam eden bir sakatlığı var. Skorlar hakkında ne düşünüyorsunuz ve M. Ozan Cengiz’in yokluğu takımı nasıl etkiledi?

Kulüple yeni anlaştık. İnegöl maçında sahaya çıkamadık. Sahaya çıktığımız süreyi baz alırsak, iki haftadır takımın başındayım. Gol yollarında eksik var gibi gözüküyor ama, çok pozisyona giren ve üreten ancak sonucunda iki maçta da 1-0, 1-0 biten maçlar oldu bizim için. Gol yollarında bir sıkıntımız yok. Gol pozisyonlarına girmede bir sıkıntımız yok. Gol atma konusunda şanssızlıklar olabiliyor. Çok stresli iki mücadele oynadık. Özellikle Bodrum maçında rakibimizden puan tablosunda uzaklaşmak adına, şampiyonluk yarışına girme adına çok stresli ve baskı altında oynadığımız bir karşılaşmaydı. Burada da 1-0 öne geçip, rakibimizin üzerimize gelmesine ve biz de savunma arkasındaki boşlukları değerlendirelim diye düşündük. Aslında skoru koruma yönünde oldu ancak neticede 3 puanı aldık. 5-0’da bitse, 10-0’da bitse sonuçta 3 puan kazanıyorsunuz. Niğde maçıyla da takımızın kalitesi Hem oyun olarak, hem mücadele olarak hem de pozisyon üretmek anlamında inanılmaz yükseldi. Bloklar arasındaki dengeyi de tam anlamıyla oturttuğumuz için Niğde karşılaşmasında rakibimize pozisyon dahi vermedik.

Bayrampaşa ile deplasmanda karşılaşacaksınız. Düşme hattından kurtulmak için mücadele veriyorsunuz. Bu karşılaşmanın nasıl geçeceğini düşünüyorsunuz?

Deplasmanda oynuyoruz. Rakibimiz düşme hattında mücadele veriyor. Çünkü Ankara Demir ile mücadele içerisindeler. Onlar için üzerlerinde daha fazla baskı olan, bizim için ise daha rahat oynayacağımız bir mücadele olacak. Şampiyonluk yarışının içerisinde yar alıyoruz ve bu iddiamızı sürdürmek adına 3 puanı almak istiyoruz. Oyun olarak ta mücadele olarak ta son iki mücadelede iyiydik. Bu karşılaşmada da bunun üzerine koyarak ve bunu da skora yansıtarak deplasmandan gülerek ayrılan taraf biz olmak istiyoruz.

Play-off ve şampiyonluk yolunda zirve hattındaki takımlar arasındaki puan farklı ciddi anlamda azaldı. Geriye kalan fikstüre bakıldığında siz hem play-off hem de şampiyonluk şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben hoca olarak play-off’u hiç düşünmüyorum. Bizim lider ile aramızda 5 puanlık bir fark var. Ve puan tablosunda üzerimizde yer alan takımlarla da kendi sahamızda oynayacağız Keçiören haricinde. Bu maçları kazandığımız takdirde şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Biz sadece şampiyonluk yolunda ilerlemeyi düşünüyoruz. Bayrampaşa karşılaşmasından sonra Gazi Stadı’nda Samsunspor’la oynayacağız. Samsun karşısında da galibiyetle ayrıldığımız takdirde ilk ikinin veya ilk üçün içerisine girme şansımız var. İnşallah sezon sonunda play-off’a girmeden şampiyon oluruz.

Kastamonu’ya gelmeden 3 farklı şehirde 3 farklı takımla çalıştınız. Hem şehir olarak hem de kulübün şartları olarak Kastamonu’yu nasıl buldunuz?

İmkanlar noktasında biz kulübe geldiğimizde gayet iyiydi. Bu noktada hiçbir sıkıntımız yok. Takımımız iyi. Buca’ya gittiğimizde ilk beş hafta orada çalıştık. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi neticesinde ayrıldık. Ondan sonra sezon başında Sakarya ile anlaştık. İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Hala ilk üçün içerisinde yer alan bir Sakarya var ve bu bizim kurduğumuz takım. Bundan dolayı sevinçliyim ancak ben şu an Kastamonu’ya hizmet ediyorum. Şehir olarak maçlarımıza gelen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Bizi güzel destekliyorlar. Ama bu yeterli mi, değil. Şehrin taraftar kitlesi ve büyükleri biraz daha fazla olması gerekiyor. Özellikle İstanbul’daki Kastamonuluların ve Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan Kastamonuluların desteğine ihtiyacımız var. Stadın bayram havasına, şampiyonluk havasına girmesi gerekiyor. Biz takım olarak şampiyonluk mücadelesi gösterdiğimize inanıyoruz. Dışarıda kalanların da bu ailenin içerisine yeniden katılmasını istiyoruz. Çünkü bir birliktelikle başarı elde ediliyor. Ben buna inanıyorum.

Haziran ayında sözleşmeniz sona eriyor. Kastamonuspor ile yola devam etmeyi düşünüyor musunuz?

Futbolda mukaveleler çok önemli değil. Önemli olan yönetimin ve teknik ekibin gösterdiği samimiyet önemli benim için. Bucaspor ile iki senelik sözleşmem vardı benim. Sakarya’yla iki senelik sözleşmem vardı. Önemli olan yönetim ve teknik ekip arasındaki diyalog ve samimiyet. Eğer o samimiyet uygun olursa, şartlar da uygun olursa ve o zaman yönetime sunacağımız fikirlerle de uyuşursak elbette çalışmaya devam ederiz. Samimi, sıcakkanlı, kaliteli insanların içerisinde bulunuyor ve çalışıyoruz. Gönül ister ki devam edelim. Ama biz önce şampiyon olalım da. Yönetim başka hocalarla anlaşırsa onlarla yola devam ederler. Bizimle devam etmek isterlerse de fikirlerimiz konusunda anlaşırsa Kastamonuspor’da çalışmaya devam etmek isterim.

1999/2000 yılında Galatasaray’ın UEFA Kupasını alan kadroda yer alıyordunuz. O zamanlardan takım arkadaşlarınız Taffarel, Hasan Şaş, Ümit Davala gibi isimler, o dönemde sizin de hocanız olan Fatih Terim’in teknik ekibinde yer alıyorlar. Sizin hiç Süper Lig’de bir takım çalıştırma isteğiniz oldu mu?

Benim hedefim bu. Ben Süper Lig’de çalışma konusunda kendimi donanımlı görüyorum. Ama biz antrenörlüğü ikinci liglerden başladığımız için yukarıya çıkmak kolay değil. Erzurumspor’la iki sene üst üste şampiyon olduk mesela. Şu an baktığımızda Erzurumspor Süper Lig’de. Bu takım, zamanında bizim alt yapısını oluşturduğumuz ve fikirlerimizin uygulandığı bir takım. Sadece bazı başkanların, “buralarda çalışmadın, bu ligi bilmiyorsun” gibi bahaneleri var. Biz bahaneye değil, çalışmaya hevesliyiz. Kastamonuspor ile de hedefimiz, önce ikinci ligde şampiyonluk yaşayıp, daha sonrasında da birinci ligde şampiyonluk yaşayarak Süper Lig’e çıkmak.