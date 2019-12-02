TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor’un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, Akhisarspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta geçen haftaya göre kötü performans gösterdiklerini söyledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşyürek, iyi başladıkları maçta ilginç goller yediklerini ifade etti.

Hakemle alakalı şikayetlerini de dile getiren Taşyürek, şöyle konuştu:

"Şimdi ilk yarının sonu yaklaşırken herkesin kafasında oluşan soru işareti şu; artık bazı şehir takımları, şu takımlar, bu takımlar, camialar kollanıyor. Onlara haksız şeyler veriliyor. Böyle büyük bütçeli böyle değerli bir futbol kaynağı olan Türkiye Futbol Federasyonunun, devre arası VAR sistemini 1. Lig’e uygulayarak, hakemlerimizi, teknik ekibimizi, bütün hocaları ve futbolcuları rahatlatacağını düşünüyorum."