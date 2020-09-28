Ahmet Taşyürek: Kolay gol yememeyi öğrenmemiz lazım

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor - Altınordu karşılaşması konuk takımın 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, kırılma anlarında çok net pozisyonlarının olduğunu ancak 2 iç saha maçından da sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti ve ekledi:

“Bugün bizim için gerçekten kazanacağımıza çok inandığımız bir maç olarak başladık. Yediğimiz golün karşılığını vermemize rağmen çok da pozisyon bulmamıza rağmen sahadan mağlup ayrılıyoruz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeyi öğrenmemiz lazım, kolay gol yememeyi öğrenmemiz lazım, oyuna giren arkadaşlarımızın katkılarının bu derece az olmaması lazım. Kırılma anlarında çok net pozisyonlar var ama işin özü de 2 iç saha maçında da mağlup olduk. Şu odaya bir sevinçle gelmiş halimiz olmadı. Cumartesi günü Giresun’la oynayacağız. Buradaki hatamızı telafi ederek milli maç arasına sağlıklı bir şekilde girmemiz gerekiyor. İnşallah hafta içi de eksik olan bölgemizle ilgili transferimizi de gerçekleştirirsek çünkü o bölgeyle ilgili çok canımız yanıyor. Oyunun belli bölümünde belli derecede arkadaşlarımızı kullanıyoruz. Bu sorunu da çözersek bir adım daha iyi oluruz diye düşünüyorum. Boluspor camiasından da özür diliyorum. Oyuncularım bugün kazanma adına çok istekliydi. Son dakikalarda varlarını yoklarını ortaya koyup beraberliğin yetmeyeceği aslında sakin ve sabırlı olup ligin uzun olduğunu unutmamaları gerekiyordu. Bu 3 maç içerisinde hiç kazanamamanın verdiği psikolojik etkiyi içeri aksettiremedik. Rakip de girdiği pozisyon golle sonuçlandırınca buradan üzgün bir şekilde haftayı tamamlamış bulunuyoruz.”