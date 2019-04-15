Ahmet Taşyürek: İşin güzel tarafı dönüş maçımız oldu

Spor Toto 1'inci Lig'de 29'uncu hafta mücadelesinde Play-Off hedefindeki iki ekipten Ümraniyespor, deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Altınordu karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, “En son 4 hafta önce kazandık. Bu maç ilk 6’yı ilgilendiren, her 2 takım için de 6 puanlık bir maçtı. Koşan, mücadele eden, organize bir takım karşısında özellikle ilk yarı kötü oynadık. Belki de ilk defa soyunma odasında futbolcularıma bu sene sesimi yükselttim ama 2. yarı beni mahcup etmediler. İşin güzel tarafı dönüş maçımız oldu diye düşünüyorum. Çünkü bizim ilk 6 içerisinde yer aldığımız zaman Play-Off’da karşılıklı maçlarda, kupada ve önceki yıllardan beri süren tecrübemizin iş yapacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.