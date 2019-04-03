Ahmet Taşyürek: İkinci maç için ümitlerimiz devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Ümraniyespor sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Ümraniyespor teknik direktörü Ahmet Taşyürek önemli açıklamalarda bulundu.

İyi mücadele ettiklerini ifade eden Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Son vuruşlarda yetersizdik. 86'ncı dakikada üst üste pozisyona girdik. Korner kullandık. İki oyuncumuz altyapılarda öğretilen taktik faul yapılması gereken, kartın görülmesi gereken pozisyonda temizliklerinden dolayı yapmadı ve yediğimiz golle 1-0 bitirdik. Rakibimiz geçen senenin kupa şampiyonu. Bir maç kaybettik. Tekrarı var, sorun değil. Lige dönmek zorundayız. 6 puan değerinde maçlarımız var. Adana Demirspor ve Altınordu ile oynayacağız. Yoğun bir program var. 1-0 kaybettik ama ikinci maç için ümitlerimiz devam ediyor. Çocuklar da çok üzgün. Futbolda bunlar da var. Yaşaya yaşaya deneyim yaşıyorsunuz. Bugün becerikli değildik" ifadelerini kullandı.