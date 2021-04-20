Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivasspor mücadelesi öncesinde takımını yalnız bırakmadı. Yönetimdeki kurmaylarıyla önceki günkü takım çalışmasını Nevzat Demir Tesisleri’nde takip eden Çebi, antrenmanın ardından futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi. Başkan’ın toplantıda, “Sezon başında sizleri hesaba katmayıp başka kulüpleri şampiyon olarak ilan ettiler. Ama siz, emeğinizi ve alın terinizi ortaya koyup mücadele ettiniz. Saha içi ve dışındaki tüm engellemelere rağmen zirveye oturdunuz. Sizlere düşen, daha da üzerine koyup kalan maçları kazanmak. Ben size inanıyorum. Camianın şampiyonluk beklentilerini karşılıksız bırakmayın” ifadelerini kullandı.

Tek tek şans diledi

Başkan’ın bu sözleri sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ve oyuncuların şampiyonluk için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylediği bildirildi. Siyah-Beyazlı kafilenin dünkü Sivas yolculuğu öncesinde de takımla biraraya gelen Başkan, tek tek futbolculara başarılar diledi.

Orhan Yıldırım