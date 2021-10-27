Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Çebi, geçen sezon yaşadıkları şampiyonluktan, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasına kadar birçok konuda konuştu.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:

Geçen sene 'Beşiktaş 4'üncü 5'inci olur' sözleri takımı ateşledi. Bu sene tam tersini yaptınız. Başarılar, maçlar sahada oynandıktan sonra realize olur. Onun için erkenden bizim başarılı sonuçlar alacağımızın söylenmesini şahsen kabul etmiyorum. Biz emek verip alın teri ile bunların hepsini gerçekleştireceğiz.

Geçen seneki şampiyonlukların en önemli tarafı, pandemi zorluklarına rağmen alınmış olmasıydı. Kulüplerin içerisinde bulunduğu ekonomik zorluklardan dolayı alınmış olmasıydı. Bu ikisi bir araya geldiği zaman alınan şampiyonluk, kupalar geldi.

Tüm emeği geçen herkese hocamıza, futbolculara, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

MHK Başkanlığı gerçekten çok zor bir görev. Kimseyi mutlu edemiyorsunuz. Kulüpler Birliği'nin ortak bir noktası var. Ne Ali ne Veli... Kamuoyunda biz maç oynuyorsak, gizli oynayalım demiyoruz. MHK'nın şeffaf olmasını istiyoruz. Yayıncı kuruluşa bırakmıyoruz. Biz sistem değişsin dedik. MHK Başkanı istifa etsin demedik. Bizim sistem değişsin dememizin ardından MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti. Bunun gerekçesi bizim talebimiz midir, başka bir şey midir ben bunu bilemiyorum. Bunu Serdar Tatlı beyefendi zamanı geldiğinde açıklayacaktır.

Biz sadece bize değil kimseye hata yapılmasın taraftarıyız. Biz Beşiktaşlıyız, bizim duruşumuz bunu gerektiriyor. Kendimize değil hiç kimseye bir yanlışlık yapılmasın. Evet, hata bilerek yapılmıyor ama hata yapmaya da hakkınız yok. Hakemlik büyük bir müessese çıkıp başarı ile bu işi yöneteceksiniz.