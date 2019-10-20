Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.

Akatlar Spor Salonu'nda seçim sonrası kürsüye çıkan Çebi şunları söyledi:

"Yeni bir ufka açıldık"

Bu genel kuruda görev yapanlara, Divan Kurulu'na, emniyet görevlilerine, aileme herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş Jimnsatik Kulübü yeni bir ufka açılmıştır.

Artık değişim zamanı gelmiştir. Katılımcı, çalışkan, dürüst bir süreç geçireceğiz.

"Zor günlerimiz de olacak"

Önümüz aydınlık, önümüz parlak. Beşiktaş'ın şerefi, namusu, 1 kuruşu bize emanet. Zor günlerimiz olacak, güzel günlerimiz olacak. Hepsini beraber yaşamaya hazır mısınız? Yarın sabahtan itibaren Beşiktaş'ımız için çalışmaya başlayacağız.

"Her şey konuşuldu ve bitti"

Bana oy veren de vermeyen de benim için Beşiktaşlıdır. Herkesle beraber hareket edeceğiz. Her şey konuşuldu, bitti. Bundan sonra herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı: "Değerli Beşiktaşlılar, Bugün düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a katılım göstererek bir aydan kısa bir sürede hazırlandığımız adaylık sürecinde bize inanıp oy veren herkese teşekkür ederim. Söz verdiğimiz gibi bugünden itibaren güçlü Beşiktaş için çalışmalarımıza tüm hızıyla başlayacağız. 21 Ekim 2019 itibarı ile Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Sevgi ve saygılarımla."





"Sorun olursa Abdullah Avcı gereğini yapar

Ocak ayına kadar Abdullah Avcı ile tartışmasız devam edeceğim. Başarılı bir insan. Başaracağını düşünüyorum. Eğer bir sorun olursa, Abdullah hocam zaten gereğini yapabilecek kalitede ve değerde bir hocamız. Kendisinin yapacağı değerlendirmeler olacaktır, ona da hak hukuk tanımalıyız.

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SERDAL ADALI'DAN TEBRİK

Öte yandan Ahmet Nur Çebi'nin ardından en çok oy toplayan ikinci başkan adayı olan Serdal Adalı, seçimi kazanan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti. Serdal Adalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel kurulumuzun takdiriyle başkanlığa seçilen Sn. Çebi'yi ve aday olarak yarışa heyecan katan Sn. Tekinoktay'ı tebrik ederim. Oy kullanmaya gelen tüm üyelerimize teşekkür ederim, bu kararın camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Her şey Beşiktaş için. Kazanan Beşiktaş olsun" dedi.