Ahmet Nur Çebi: Hakem hata yapmazsa Galatasaray derbisini kazanırız

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray derbisi öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Çebi, öncelikle Sergen Yalçın’ı takımın başına getirerek çok isabetli bir karar verdiklerinin altını çizdi ve şöyle devam etti; “İçimizden gelen birisiyle çalışmak bizim için büyük avantaj. Bize her konuda anlayışlı davranıyor, elinden gelen yardımı yapıyor. Bu da yönetim olarak elimizi güçlendiriyor. İşin saha tarafına bakarsak da keyif veren, herkesin zevk aldığı bir Beşiktaş izliyoruz.”

Kartlar yeniden dağıtılır

Yalçın’ın takıma renk ve hava getirdiğini söyleyen Başkan Çebi, “Belki eksiklerimiz bulunuyor ama iyi futbol oynadığımızı söyleyebiliriz. Bize yakışan, genlerimize uygun bir oyun anlayışı söz konusu ” diye konuştu. Çebi, G.Saray’ı yenmeleri halinde kendilerinin de iddialı bir duruma geleceğini kaydetti, “Hakem hatalarının olmadığı bir derbi diliyorum. Eğer hakemler geçen sezonki gibi yanlış düdükler çalmazlarsa Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyorum. O güç bizde var. Üç puana ulaşırsak zirve hesapları da sil baştan yapılacak, kartlar yeniden dağıtılacak” ifadelerini de kullandı. (Skorer)