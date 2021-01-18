Ahmet Kandemir: 'Oyunun genelinde çok iyiydik'

Beşiktaş antrenörü Ahmet Kandemir: "Öncelikle Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Son iki maçımızdan mağlup ayrılmıştık. Genç takımların böyle dönemleri olur. Geçen hafta bireysel oynamıştık. Hafta içi takım oyununu geliştirme yönünde birtakım çalışmalar yaptık. Bazı oyuncuların da sürelerini azaltarak ve oyunun dışında kalarak bu mesajı iyi algıladıklarını düşünüyorum. Oyunun genelinde çok iyiydik. Geriye düşmüş olsak da maçı bırakmadık."