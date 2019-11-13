Ahmet Çalık: Kırılma maçı

Andone: Çok üzgünüm

Sakatlık sonrası ilk kez konuşan Andone, “Şu anda bulunduğum durum için gerçekten çok üzgünüm. Bu harika takım için sahada her şeyimi vermeye odaklandım. Fakat bazen böyle şeyler oluyor. En hızlı sürede formuma kavuşmak için elimden geleni yapacağım” dedi.

6 maçın 4’ü iç sahada

İlk yarının tamamlanmasına 6 hafta kalırken, Galatasaray milli ara sonrası Başakşehir, Alanya, Ankaragücü ve Antalya maçlarını seyircisi önünde oynayacak. Cim Bom, evinde çıktığı son 41 lig maçında da yenilgi yüzü görmedi.