Ahmet Çakı: 'İyi mücadele ettik ancak kaybettiğimiz için üzgünüz'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Galatasaray’a 84-79 yenilen Darüşşafaka Tekfen’de başantrenör Ahmet Çakı, son bölümde hatalar yaparak maçı kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çakı, maça gergin başladıklarını anlatarak, "Enerjimiz iyiydi ancak çok basit hatalar yaptık. 15 top kaybı yaptık ve rakibimize 18 ikinci şans sayısı verdik. Biraz savunmada sertleşip oyunun içine girdiğimizde farkı 5 sayıya indirdik. Bunca hataya rağmen bence bu iyi bir farktı." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıya iyi başladıklarını belirten Çakı, "Üçüncü periyodu iyi yönettik. Çeyreği 1 sayı geride kapatsak da kontrol bizdeydi. Maçın bitimine 6 dakika kala 6 sayı da öne geçtik. Ancak buradan sonra çok hata yaptık. Savunmada yaptığımız hatalarla maçın da son topunu kullanamadık. Sonuç olarak kaybettik. İyi mücadele ettik ancak kaybettiğimiz için üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.