Ahmet Avni Atayol: Şiddete hayır diyoruz

Spor Toto 1. Lig’de Pazar günü oynanan İzmir derbisinde çıkan olaylar spor kamuoyunun gündemine otururken, Altay Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Ahmet Avni Atayol, sosyal medya hesabından derbiye dair açıklamalarda bulundu. Dehşete uğradıklarını dile getiren Atayol, "27 Kasım Pazar akşamı, yüz yıla yaklaşan rekabet kapsamında Göztepe ile deplasmanda yapacağımız lig karşılaşmasına elbette galibiyet, ama öncelikle skor ne olursa olsun güzel bir derbi beklentisiyle gittik. Ne yazık ki önce tribünümüzden rakip tribüne atılan bir fişekle tribünde Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ın, sonrasında sahaya giren bir taraftarın sopalı saldırısıyla sahada kalecimiz Ozan Evrim Özenç’in canlarına kasteden vahşice saldırılar sonucu dehşete uğradık" diye konuştu.

"Her türlü şiddete amasız fakatsız hayır diyoruz"

Şiddete hayır dediklerini vurgulayan Ahmet Avni Atayol, "En büyük tesellimiz gerek stat içerisinde, gerekse maç öncesi ve sonrasında yaşanan olaylarda bir can kaybının olmaması. Tedavisi hastanede devam eden Mehmet Çakır'a ve dün taburcu olan Ozan Evrim Özenç'e tekrar geçmiş olsun diyor daha iyi haberlerini bekliyoruz. Bir kez daha tekrar etmek istiyoruz ki; bırakın cana kastetmeyi, bir insanın burnunun kanamasına dahi yol açacak her türlü eylemi lanetliyor ve sorumlularının en ağır cezaları almasını istiyor, her türlü şiddete amasız, fakatsız hayır diyoruz" dedi.

"Hep birlikte omuz omuza hareket ettik"

Derin üzüntü duyduklarını sözlerine ekleyen Atayol, "Yaşanan olaylar sonrasında, ilk andan itibaren valiliğimiz öncülüğünde Emniyet birimlerimiz, Göztepe Spor Kulübü ve federasyonumuz ile koordinasyon ve tam işbirliği içerisinde, öncelikle olayların büyümemesi ve sorumluların tespiti için hep birlikte omuz omuza hareket ettik. Derin üzüntü duyduğumuz olaylara dair en doğru tavrın itidali korumak ve paydaşlarımızla işbirliği içerisinde hareket etmek olduğunu, olayların tazeliği içerisinde maksadını aşan paylaşımlar yapılabileceğini, ancak kısa süre içerisinde aklı selimin hakim olacağını düşündük. Geçen sürede ne yazık ki, kulübümüzün ve camiamızın tümünü hedef alan art niyetli ve provokasyon amaçlı paylaşımların azalmak yerine arttığını, sistematik ve çirkin bir karalama ve iftira kampanyasına dönüştüğünü üzülerek gözlemledik. İnfiali arttırmaya yönelik dezenformasyonlar; kulübümüz bileşenlerine ve tüm Altaylılara yönelik şiddet tehditleri; kulübümüzü/camiamızı toplu olarak töhmet altında bırakarak zarar vermeye yönelik paylaşımlar giderek artmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Hukuk kurulumuzca kayıt altına alınmakta"

Hedef gösterici paylaşımlar yapıldığını açıklayan Atayol, "Bırakın mahkemede hüküm giymeyi, daha şüpheli sıfatıyla gözaltında olan ve savcılığa bile sevk edilip edilmeyeceği belli olmayan kişilerin açık isim ve adres bilgilerini teşhir ederek hedef gösteren paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımları yapanlara ve çoğaltarak yayılmasına neden olanlara hatırlatmak isteriz ki ciddi yaptırımları olan bir suç işlemektedirler. Hukuki yaptırımların ötesinde, suçsuz tek kişinin bile kılına zarar geldiğinde taşıyamayacakları bir vicdani yükün altına girmektedirler. Konunun vicdani boyutu paylaşım sahiplerine ait olmakla birlikte, bu nitelikteki tüm paylaşımlar hukuki boyutta işlem yapılmak üzere Hukuk Kurulumuzca kayıt altına alınmakta olup yarından itibaren yargı makamlarına suç duyurularında bulunulacaktır" dedi.

Ahmet Avni Atayol sözlerini şöyle bitirdi:

"Kentimizin, ülkemizin hak etmediği bu şiddet kültürünü, ancak hep birlikte ve topyekün mücadele ederek kalkabiliriz. Bu mücadelenin tüm bileşenleri, kendi yaptıklarını unutmadan, farklı kaygılarla başkasına saldırmadan, işe öncelikle kendi içerisinden başlamak zorundadır. Kulübümüz, bu yolda samimiyetle yer alan tüm paydaşlarla omuz omuza verecek, her türlü şiddete amasız fakatsız hayır diyerek üstüne düşeni yapacaktır."

