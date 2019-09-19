Başta imkansız gibi gözüken, daha sonra uzun uğraşlar ve büyük umutlar sonucunda kadroya katılan İngiliz yıldız Daniel Sturridge’in transferi büyük yankı uyandırmıştı. Bordo-Mavili camia henüz tecrübeli oyuncuyu doya doya izleyememişken, Ada’dan şoke eden bir haber geldi. 30 yaşındaki futbolcu, 2017/18 sezonunun devre arasında Liverpool’dan West Bromwich Albion’a kiralanmış, aynı dönemde kardeşi Leon’a Sevilla’ya transferi için bahis oynatmıştı.

Federasyon itiraz edecek

Bu nedenle mahkemelik olan Sturridge için İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun dün okuyucularıyla özel bir haber paylaştı. Haberde, İngiltere Futbol Federasyonu’nun (FA), tecrübeli forvete geçtiğimiz Temmuz ayında bahis şikesi gerekçesiyle verilen 6 maç men ve 75 bin sterlin para cezasına itiraz ettiği ve kararın bozulması hâlinde Türkiye Futbol Federasyonu’na oyuncunun lisansının iptal edilmesi için başvuruda bulunacağını belirtti.

‘Ciddiye almıyoruz’

Bu haber büyük yankı uyandırırken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da FANATİK’e konuştu. Haberleri ciddiye almadıklarını belirten Bordo- Mavililer’in patronu, “Bu haberleri ciddiye alarak hareket edecek değiliz. Bu konu daha önce de İngiltere’de gündeme gelmiş ve 6 maçlık ceza iki maça indirilmişti. Şu anda da bizi bağlayacak bir sıkıntı, bir sorun gözükmüyor. Bunun en büyük nedeni de FA’in kararlarıyla ilgili burada bağları yok” ifadelerini kullandı.

Serhat Demirtaş / FANATİK ÖZEL