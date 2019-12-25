Ahmet Ağaoğlu'ndan son dakika Ndiaye açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu Ndiaye'nin transferiyle alakalı da konuştu.

25 Aralık 2019, Çarşamba 15:21 Son Güncelleme:
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Ahmet Ağaoğlu'ndan son dakika Ndiaye açıklaması

Kulüpler Birliği toplantısının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. VAR kayıtlarının açıklanmasında bir sıkıntı olmayacağını söyleyen Ağaoğlu ayrıca Ndiaye transferiyle ilgili de konuştu. 

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

- VAR kayıtları neyse onu açıklasınlar. Bizim duruşumuz net, kimsenin hakkı çalınmasın. Hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse burada sıkıntı olur.

- Kurallar herkese eşit olarak kullanılsın, herkese aynı şekilde çalınsın, hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse sıkıntı olur.. Eğitiminde sıkıntı olabilir, o kişinin yaptığı işe saygısı olmayabilir.

- Bu hataları yapan kuruşların ücretlerini TFF ödüyor, TFF ödediği ücreti kulüplerden kestiği harçlarla sağlıyor. Yani bir bakıma bunları biz karşılıyoruz.

- Kulüplerin aynı yönde VAR sıkıntısı varsa ve bütün kulüp başkanlarının da aynı fikri, talebi varsa VAR kayıtlarının açıklanmasında bir sıkıntı yok! Şüphesiz ki daha şeffaf olur.

-Tüm takımların transfere ihtiyacı var, Ndiaye bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu. Sene başında hareketli bir pazar vardı ama şuan öyle bir hareketli bir pazar yok.

Ndiaye gündemimizde!

-Ndiaye gündemimizde olan bir oyuncuydu ama görüşüldüğü haberlerini sağdan soldan duyuyorum

-Transfer yapmak isteyen kulüpler, yapacağı transfer parasının 3 katını kulübe sokmak zorunda. Şu an ülkede transfer yapmak çok zor, bunları sizde biliyorsunuz. Bunları bilmeden, ''transfer yapacak mısınız?'' sorunu soruyorsunuz.

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