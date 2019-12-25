Kulüpler Birliği toplantısının ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. VAR kayıtlarının açıklanmasında bir sıkıntı olmayacağını söyleyen Ağaoğlu ayrıca Ndiaye transferiyle ilgili de konuştu.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

- VAR kayıtları neyse onu açıklasınlar. Bizim duruşumuz net, kimsenin hakkı çalınmasın. Hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse burada sıkıntı olur.

- Kurallar herkese eşit olarak kullanılsın, herkese aynı şekilde çalınsın, hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse sıkıntı olur.. Eğitiminde sıkıntı olabilir, o kişinin yaptığı işe saygısı olmayabilir.

- Bu hataları yapan kuruşların ücretlerini TFF ödüyor, TFF ödediği ücreti kulüplerden kestiği harçlarla sağlıyor. Yani bir bakıma bunları biz karşılıyoruz.

- Kulüplerin aynı yönde VAR sıkıntısı varsa ve bütün kulüp başkanlarının da aynı fikri, talebi varsa VAR kayıtlarının açıklanmasında bir sıkıntı yok! Şüphesiz ki daha şeffaf olur.

-Tüm takımların transfere ihtiyacı var, Ndiaye bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu. Sene başında hareketli bir pazar vardı ama şuan öyle bir hareketli bir pazar yok.

Ndiaye gündemimizde!

-Ndiaye gündemimizde olan bir oyuncuydu ama görüşüldüğü haberlerini sağdan soldan duyuyorum

-Transfer yapmak isteyen kulüpler, yapacağı transfer parasının 3 katını kulübe sokmak zorunda. Şu an ülkede transfer yapmak çok zor, bunları sizde biliyorsunuz. Bunları bilmeden, ''transfer yapacak mısınız?'' sorunu soruyorsunuz.