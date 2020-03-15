Trabzonspor kulübü başkanı Ahmet Ağaoğlu, berabere sona eren Medipol Başakşehir maçının ardından çarpıcı ifadeler kullandı. Açıklamalarını maske ile yapan ve corona virüsü salgını hakkında da konuşan Ahmet Ağaoğlu verilmeyen penaltı pozisyonu hakkında konuştu. Ağaoğlu seyircisiz oynanan maçların Başakşehir için bir durum değişikliği oluşturmadığını ifade etti.

Başakşehir'e gönderme

Ahmet Ağaoğlu, "Belirli ölçüde başarılı olduk ancak ilk yarı fırsatları değerlendiremeyince böyle oldu. Başakşehir'in 1,5 pozisyonu vardı oradan gol attı. Bize yarayan bir sonuç değil, biz buradan galibiyet istiyorduk. Maçın sonucuna değil, ligin sonucuna tesir eden bir pozisyon var. Pozisyon zaten 3 dakika sonra telefonuma düştü. Bariz penaltı ama VAR sistemine bile gidilmedi. " ifadelerini kullandı

Ahmet Ağaoğlu sözlerine, "Daha geride 8 maç var. Yarışın içindeki takımlar var. Ligin son dakika son düdük çalınana kadar şampiyon belli olmuyor. Maçların nasıl oynanacağı ve oyuncuların konsantrasyonu önemli. Yabancı oyuncuların durumları önemli. Herkesin korkuları farklı. Bu corona virüsü nedeniyle ölen insan sayısı yükseldi. " şeklinde devam etti.

"Biz bugün itibariyle lideriz ve lig tescil edilsin ve şampiyon olan edilsin bunu mu söyleyelim. Ligler neden tatil edilsin? Bu durumlara hükümet karar verir. Oyuncuların aradan sonra nasıl bir durumda geri döneceğinizi bilemiyoruz. "