Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yarın oynanacak Fenerbahçe maçına yönelik açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon oynanan maçların futbolseverlere oldukça keyif verdiğini dile getiren Fırtına’nın patronu, “Geçen yıl hem Trabzon hem de İstanbul’da oynadığımız maçlarda futbol ön plana çıktı. Umarım bu sezon da futbolun ön plana çıktığı maçlar izleyeceğiz. Her rakibe saygı duyuyoruz ve Kadıköy’e kazanmak için gideceğiz” dedi.

‘Grupta şansımız yüksek’

UEFA Avrupa Ligi’ndeki kurayı da değerlendiren Ağaoğlu, “Basel ve Krasnodar bu süreç içerisinde araştırdığımız takımlar. Gruba baktığımız zaman eşit güçte takımlar var. AEK maçının ilk yarısında oynadığımız futbolu oynamazsak, bu gruptan çıkma şansımız oldukça yüksek. Çekilebilecek iyi kurayı çektik” ifadelerini kullandı.