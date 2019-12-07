Ahmet Ağaoğlu: Daha rahat, özgüvenli ve mutlu…

Trabzonspor’un patronu Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında gelecekten oldukça umutlu konuştu.

Başkan Ağaoğlu, “Takımımızın sahada ortaya koyduğu mücadele, yaşanan onca şanssızlık ve haksızlığa rağmen geleceğe dönük büyük bir umut vaat ediyor. Kısacası; yeni 10 yıla daha rahat, öz güvenli ve mutlu giriyoruz. Yeni yılda bunu yine hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Forma, dergi, kombine ve bilet satışlarımızdaki, mağaza ciromuzdaki anlamlı yükseliş verdiğiniz desteğin en somut göstergeleridir. Bu toparlanmada sizler de üzerinize düşen görevi layıkıyla yerine getirmişsiniz demektir. Süper Lig’deki kadın taraftar oranı en yüksek kulübün de Trabzonsporumuz olduğunu öğrendim. Onlara da içten bir teşekkür ediyorum.”

‘Türk kamuoyu tanık oldu’

Ağaoğlu, 21 aylık görev süresinde “Bu zaman zarfı adeta kulübümüzün nekahat dönemi oldu. Türkiye kamuoyu ve Trabzonspor camiası, Trabzonspor Kulübü’nün ekonomik ve sportif anlamda nasıl bir toparlanma sürecinden geçtiğine bizzat tanık oldu” diye konuştu.