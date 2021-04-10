Ahmet Ağaoğlu: ‘Bugünümüz dünden daha aydınlık’

Bordo-Mavili kulübün patronu Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Dergisi’ndeki yazısında ekonomik durumları, kulübün geleceği ve FIFA başvurularına yönelik açıklamalarda bulundu. İlk olarak geldikleri günü hatırlatan Başkan, “Geldiğimizde ekonomi yoktu, iflasa doğru sürüklenen Trabzonspor vardı. Geldiğimizde başarı yoktu, başarısızlığa mahkum edilmiş takım vardı. Umut ve mutluluk yoktu, umutsuzluk vardı. 2018’de camianın bizden tek beklentisi; ‘kulübü ayakta tutsunlar yeter’ deniliyordu. Üç yıl önce koltuğa oturduğumda arkadaşlarıma, “Evet durum çok kötü. Ancak şunu unutmayalım! Trabzonspor’un olduğu yerde umut vardır. Biz doğru yöneteceğiz ve sonunda başaracağız” dedim. Bugün ekonomisini doğru yöneten, çok değerli altyapısıyla varoluş felsefesine uygun hareket eden bir Trabzonspor var. Sürekli zirve yarışının içindeyiz. Bugün, yarınlara daha umutlu bakan bir camiamız var” ifadelerini kullandı.

‘Çok haksızlığa uğradık’

FIFA’ya yaptıkları başvuruya değinen Ağaoğlu, “Maalesef ülkemizde futbolun masada oynanıp sahada kazanıldığına dair genel bir kanaat var! Trabzonspor yıllardır haksızlığa en fazla uğrayan, haksızlıklara karşı da en fazla mücadele veren kulüpler arasında ilk sıradaki yerini alıyor. Tüm çabamıza rağmen futbolda ‘adalet’ kavramının sahaya yansımadığını gördük. Bundan hareketle geçen ay FIFA´ya TFF kurullarının bağımsız olmadığını belirten başvurumuzu yaptık. Bu konuda Kulüpler Birliği´nin de desteğini aldık. Süreci dikkatle takip ediyoruz” dedi.

‘Anlaşma hayırlı olsun’

Başkan şöyle devam etti: “Bankalar Birliği ile borçlarımızın yapılandırılmasına yönelik anlaşmayı revize ettik. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugünü dünden daha aydınlık Trabzonsporumuz’un şüphesiz ki yarını da bugünden daha iyi, daha huzurlu, daha mutlu ve daha başarılı olacaktır. Herkes camiamızın hak ettiği sevinçleri yaşabilmesi adına var gücüyle çalışmaktadır”



