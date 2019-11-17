Ahmed Kutucu kimdir? Ahmet Kutucu kaç yaşında?

Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantileyen A Milli Takımımız'da teknik patron Şenol Güneş, Andorra maçında genç ve az forma şansı bulan oyuncularına şans verdi. Bu oyunculardan en dikkat çekeni ise Almanya'nın elinden kaptığımız Ahmed Kutucu. Şenol Güneş, Ahmed Kutucu'ya ilk 11'de şans verdi, gelecek vaad eden oyuncunun Almanlar adına forma giyme şansı kalmadı.

Ahmed Kutucu kimdir?

2000 yılında Almanya Gelsenkirchen'de dünyaya gelen Ahmed, futbola Essen takımında başladı. Ahmed Kutucu santrfor mevkisinde görev yapan ve Türk Milli Takımları'nın alt yaş kategorilerinde düzenli olarak davet alan isimlerden birisi. 1.81'lik genç yıldız, Mehmet Hacıoğlu'nun antrenörlük döneminde Türkiye U17, Vedat İnceefe'nin teknik adamlığı sırasında ise Türkiye U19 milli takımlarından davet aldı. Genç santrfor yine İnceefe döneminde U21 milli takımımız ile boy göstermeye başladı. 2011 yılında Bundesliga'nın önemli ekiplerinden Schalke 04'ün altyapısına katılan Ahmed, sırasıyla yaş gruplarında forma giydikten sonra A Takım kadrosuna dahil edildi.

A Takım formasıyla 24 maça çıkan Ahmed, 4 de gol kaydetti.

'A Milli Takım'da güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum'

FANATİK’e konuşan gurbetçi oyuncu önemli mesajlar gönderdi: Ben tercihimi zaten Türkiye'den yana kullanmıştım. Artık haber bekliyordum. Şenol hocanın son basın toplantısındaki sözleri beni duygulandırdı. Almanya’da yetiştim ancak kalbim hep Ay- Yıldız için atıyordu. 2002 kadrosu gibi A Milli Takım'da güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Yurt dışında oynayan birçok Türk futbolcuya sahibiz. Geleceğimiz çok parlak...