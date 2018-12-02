Ağaoğlu ve yöneticiler soyunma odasına indi

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 2-0 mağlup eden Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler, bugün gerçekleştirilen Trabzonspor Olağan Genel Kurulu sonrası özel bir uçak ile Kayseri’ye giderek maçı izledi. Bordo-mavililerin 2-0 kazandığı maçın ardından soyunma odasına giden başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz gün annesini kaybeden ve attığı golle takımı galibiyete taşıyan isimlerden biri olan Ekuban’a başsağlığı dileklerinde bulunarak, attığı golden dolayı da tebrik etti.

Daha sonra Kayseri’ye birlikte geldiği isimlerle tekrar Trabzon’a dönerek yarınki gerçekleştirilecek Trabzonspor Olağan Genel Kurulun ikinci gününe katılacak. Ağaoğlu seçimlere ise tek liste ile giriyor.

Annesini kaybettiği için Teknik Direktör Ünal Karaman’ın izin vermesine rağmen, kadroda yer almak isteyerek takımla birlikte Kayseri’ye giden Ekuban, oyuna sonradan girmesine rağmen takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu.

İHA