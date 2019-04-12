Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 72-96

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 26. haftanın açılış maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Afyon Belediyespor’u 96-72 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta, Carter ve Serkan Menteşe’yle etkili olan Afyon Belediyespor, 4. dakikayı 7-5 üstün geçti. İlerleyen bölümde Fenerbahçe Beko, Sinan Güler, Guduric ve Ali Muhammed’in sayılarıyla öne geçti, ilk periyodu 18-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Guduric ve Ali Muhammed’in 3 sayılık basketleriyle Fenerbahçe Beko, 14. dakikayı 24-18 önde geçti. Afyon Belediyespor’un skor üretmekte zorlandığı periyodun son bölümünde Melih Mahmutoğlu, Green ve Sloukas’la sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 46-27 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekip, Carter, Culpepper ve Zelionis ile farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe Beko, Sinan Güler, Sloukas ve Egehan Arna’nın sayılarıyla final periyoduna 68-50 üstün girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde Ahmet Düverioğlu, Guduric ve Egehan Arna ile etkili olan Fenerbahçe Beko, 33. dakikayı 76-58 önde geçti. Kalan bölümde farklı üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, sahadan 96-72 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko’da 25 sayı üreten Sinan Güler, maçın en skorer ismi oldu. Afyon Belediyespor’da ise Carter 16, Zelionis 11 sayıyla oynadı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Türk sporunun ve Fenerbahçe’nin efsane ismi Can Bartu için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Afyon Belediyespor: 72 - Fenerbahçe Beko: 96

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Halit Can Cihan, Özge Şentürk

Afyon Belediyespor: Zelionis 11, Serkan Menteşe 8, Altan Erol 10, Calloway 3, Carter 16, Safdar Çağan Aydın, Oğulcan Baykan 2, Talat Altunbey 2, Dorukhan Engindeniz 7, Culpepper 10, Cevher Özer 3

Fenerbahçe Beko: Melli, Melih Mahmutoğlu 8, Guduric 16, Sinan Güler 25, Ahmet Düverioğlu 12, Green 5, Ergi Tırpancı 2, Barış Hersek, Kalinic 2, Sloukas 5, Egehan Arna 9, Ali Muhammed 12

1. Periyot: 16-18

Devre: 27-46

3. Periyot: 50-68