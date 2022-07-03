Afrika Uluslar Kupası ertelendi! Hava durumu engeli
2023 yılı Haziran ayında düzenlenmesi planlanan Afrika Uluslar Kupası 6 ay sonraya ertelendi. Afrika Futbol Konfederasyonu(CAF), Fildişi Sahili'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonun, yıl ortasında Batı Afrika'daki hava durumuna ilişkin endişeler nedeniyle Ocak 2024'te düzenleneceğini belirtti.
Afrika Futbol Konfederasyonu, bir sonraki Afrika Uluslar Kupası hakkında flaş bir karar aldı.
Daily Mail'de yer alan habere göre Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) 2023 yılının Haziran ayında düzenlenmesi planlanan Afrika Uluslar Kupası'nı 6 ay sonraya erteledi.
Hava durumu etkili oldu
Fildişi Sahili'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonun, yıl ortasında Batı Afrika'daki hava durumuna ilişkin endişeler nedeniyle ertelendiği belirtilirken, yeni karar neticesinden turnuva Ocak 2024'te gerçekleştirilecek.
Düzenlenen basın toplantısında, "Birçok tavsiye aldık ve risk alamayacağımıza karar verdik. En büyük organizasyonumuzun iptal olması riskini almak istemiyoruz. Ocak ayı en iyi zaman değil çünkü Avrupa kulüpleri oyuncularını bırakmak istemiyor ama başka seçeneğimiz yok" ifadelerine yer verildi.