Aerobik Egzersiz Nedir? Aerobik Egzersiz Hareketleri Ve Programı

Aerobik egzersiz kan dolaşımı ve kalp sağlığı için çok önemli olan egzersiz şekilleridir. Vücudun daha sağlıklı şekilde çalışmasına yarayan bu egzersizler, kişinin önemli ölçüde oksijen depolaması içinde önem ifade eder.

Aerobik Egzersiz Nedir?

Aerobik egzersiz, vücuda enerji kazandırmak amacıyla, oksijen tüketilerek yapılan egzersiz biçimlerine denir. Vücudun dengesini sağlamaya yönelik yapılan aerobik egzersizler, uzun süreye yayılarak yapılan egzersizlerdir. Vücudun oksijen tüketimini genel anlamda iyileştiren bu işlemler, birçok biçimde tanımlanabilir.

Aerobik Egzersizler Nelerdir?

Aerobik egzersizler, oksijenin tüketilerek yapıldığı egzersiz şekilleridir. Burada amaç vücuda enerji kazandırmak olsa bile, işlemlerde oksijen tüketildiğini belirtebiliriz.

- Bisiklet sürmek,

- Belli mesafe koşusu,

- Yüzme işlemi,

- Hızlı yürüyüş veya koşu,

- Koşu bandında yürüme ve koşma,

- İp atlama,

- Kick boks, aerobik egzersizler arasında sayılabilir.

Aerobik Egzersizlerin Faydaları

Aerobik egzersizlerin yapılmasının temel amacı, metabolizmayı düzene sokmak ve oksijen alım verim durumunu dengelemeye çalışmaktır. Bunlarla birlikte aerobik egzersizlerin onlarca faydaları olduğunu söylemekte mümkündür.

- Kalp sağlığını korur, kalbin güçlenmesini sağlar.

- Kalp hastalıkları yaşama ihtimalini düşürür

- Kan basıncını düşürerek, olası hipertansiyon sorunlarının önüne geçer. Kanın vücut içerisindeki dolaşımının sağlıklı hale gelmesine yardımcı olur.

- HDL, bir diğer ismiyle iyi kolesterolü arttırır.

- Şeker hastalığına yakalanma riskini azaltır.

- Yağ yakıcı özelliği bulunur. Bu sayede kişinin ideal kilosunu yakalamasına yardımcı olduğu söylenebilir.

- Akciğerin kapasitesini arttırır. Daha düzenli ve sağlıklı çalışması için güç sağlar.

- Depresyon belirtilerini düşürür.

- Kişinin dayanıklılığını arttırır. Kişi bu sayede daha fazla egzersiz yapma kapasitesine ulaşabilir.

Aerobik Egzersizler Ne Sıklıkla Yapılmalı?

Aerobik egzersizlerin neler olduğu hakkında bilgilendirmeyi yukarıda bulabilirsiniz. Bunlardan sizler için en uygun olanının seçerek, düzenli olarak yapabilirsiniz. Bilimsel araştırmalara göre aerobik egzersiz yapmak isteyen bireyleri bunu haftanın en az 5 günü içerisinde yapmaları gerektiğini ifade ederler. Haftanın tüm günlerinde bu egzersizler yapılabilir. Gün içerisinde egzersizlerin en 30 dakika olarak yapılması yine uzmanlar tarafından önerilir.

Uzmanlar, aerobik egzersizlere başlamadan önce mutlaka ısınma hareketlerinin yapılması gerektiğini belirtirler. Buna örnek olarak şunu ifade ederler. Gün içerisinde hızlı yürüyüş yapacak olan birey bundan önce, birkaç tur yavaş tempoda yürüyüş yaparak, hazır hale gelebilir.

Aerobik Egzersiz Hareketleri ve Programı

Aerobik egzersizler, vücut için oldukça önemli olan ve faydaları hayat boyu olan egzersizlerdir. Bu egzersizlerin birçoğuna ekstra herhangi bir şeye gerek kalmadan yapılabildiğini söyleyebiliriz.

Yürümek

Aerobik egzersizler içerisinde en popüleri olan yürümek, önemli bir kazanç olarak görülebilir. Hafif ve hızlı tempolarda yürüyüş gerçekleştirerek, aerobik egzersizlere başlangıç yapılabilir. Spor elbiselerinizi giyerek, hafif tempolu şekilde yürüyüşü 30-60 dakika sürdürebilirsiniz.

Step Aerobik

Sadece vücudun dengede kalmasına değil, kas kütlesinin geliştirilmesine de yardımcı olur. Step aerobik, kişinin fiziksel güç kazanmasına ve dengede kalabilmesine yardımcı olur.

Bisiklet Sürmek

Önemli ve kolay yapılabilen aerobik egzersizlerinden birisi de bisiklet sürmektir. Gün içerisinde 1 saatlik bisiklet sürüşü, fayda sağlayabilecek aerobik egzersizler arasında yer alır.

Aerobik egzersizlerde en önemli konuların başında, yapılacak olan egzersizlerin belli bir plan dahiline yapılmış olmasıdır. Plan dahiline yapılacak olan egzersizlerde, bu plana uymak önemlidir. Çünkü aerobik egzersizlerin amacı, düzen sağlayarak vücudun kazanım elde etmesine yardım etmektir.

Burada önemli olan nokta hareketin kendisi olduğu kadar düzen içerisinde yapılmış olmasıdır. Uzman yardımı alınarak, sizlere uygun olan egzersiz biçimini seçebilir ve bunu gerekli devamlılıkta yaparak, vücudunuza fayda sağlayabilirsiniz.