Advocaat ile 23 Nisan kutlaması!

Fenerbahçe, deplasmanlardaki son derbi galibiyetini 2017 yılında Dick Advocaat önderliğinde almıştı.

27 Eylül 2019, Cuma 16:42 Son Güncelleme:
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Advocaat ile 23 Nisan kutlaması!

Fenerbahçe, deplasmanlardaki son derbi galibiyetini 2017 yılında Dick Advocaat önderliğinde almıştı.

Fenerbahçe'nin, deplasmandaki son derbi galibiyetinin tarihi 23 Nisan 2017... Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat'la Galatasaray'ı deplasmanda Josef de Souza'nın golüyle 1-0 mağlup eden Sarı-Lacivertliler, ardından Vodafone Park ve Türk Telekom'da çıktığı 5 derbinin 1'nini kaybetti, 4'ünden 1 puanla ayrıldı.

Sarı-Lacivertli ekip bu mücadelelerde 7 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

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Deplasmandaki son 5 lig derbisi

Maç G B M A Y

5 - 4 1 7 9

Tarih Rakip Sonuç

07-05-2017 Beşiktaş 1-1

22-10-2017 Galatasaray 0-0

25-02-2018 Beşiktaş 1-3

02-11-2018 Galatasaray 2-2

25-02-2019 Beşiktaş 3-3

(Not: Skorlar, Fenerbahçe'nin attığı-yediği goller olarak düzenlenmiştir.)

İstatistik: Aslıhan Çil

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