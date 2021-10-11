Adrien Moerman: Şimdi bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz

Turkish Airlines EuroLeague'in 3. hafta maçında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Fransız ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in Fransız oyuncusu Adrien Moerman, açıklamalarda bulundu.

Bir galibiyet serisine başlamak istediklerini aktaran Moerman, "LDLC ASVEL Villeurbanne’e karşı deplasmanda zor bir maça çıkacağız. Onlar iki maçını da kazandılar ve şu anda iyi durumdalar. Maalesef biz iki maçımızı kaybettik ve şimdi bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Amacımız bu çift maç haftasında iki galibiyet alarak sıralamada hak ettiğimiz yere gelmek. Zor bir hafta olacak ama Euroleague'de hiçbir maç kolay değil" dedi.