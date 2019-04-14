Adriano yine kadroda yok

Brezilyalı oyuncu, baldırındaki sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında da takımını yalnız bırakmıştı. Tedavisi nedeniyle Portekiz’de bulunan Quaresma da kadroda yoktu. Teknik patron Şenol Güneş’in kadroda yer vermediği bir diğer oyuncu ise Mustafa Pektemek oldu.

Goller 30 yaş üstünden geldi

Beşiktaş - Başakşehir maçı tecrübeli oyuncuların karşılaşmasına sahne oldu. Başakşehir’in ilk 11’inde sahaya çıkan futbolcuların yaş ortalaması 30.9 olurken Beşiktaş’ın ilk 11’i ise 29.5 yaş ortalamasına sahipti. Maçtaki goller de 30 yaşın üstündeki isimlerden geldi: Robinho (35), Atiba (36), Burak (33).