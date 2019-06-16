Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın takımda kalmasını istediği Adriano, dün siyah - beyazlı kulübe rest çekerek Brezilya’nın yolunu tuttu.

Siyah - beyazlı takımın son teklifi olan bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık olmak üzere senelik 1.5 milyon euroluk kabul etmeyen Adriano, “Üç milyon eurodan 2 milyon euroya düşüyorum. Fakat son bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme isterim. Aksi durumda, Brezilya’ya geri dönerim” dediği ortaya çıktı.

Beşiktaş Yönetimi ise bu paranın bu yaştaki oyuncu için çok olduğunu söylediği öğrenilirken, Adriano’nun ise “Ama Pepe de bu yaşta geldi ve ona verdiniz” dediği bildirildi. Siyah-beyazlıların ise buna karşılık, “O günün ekonomik şartları başka, bugün başka. Ayrıca Pepe’yi isteyen takımlar vardı. Şimdi herkes fedakârlık yapmak zorunda. Bu tekliften daha iyisini bulursan, yolun açık olsun. Geri dönmek istersen kapı açık ama cevabını bir an önce ver” diye yanıt verdiği belirtildi.

Beşiktaş Yönetimi’nin bu sert çıkışı üzerine Adriano’nun alacakları için FIFA’ya gideceği bildirildi. Siyah - beyazlılarla sık sık parasal sorunlar yaşayan Brezilyalı oyuncu, menajerine de kulüp bulması için yetki verdi.

(Milliyet)