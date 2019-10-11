Barcelona'dan 2016 yazında transfer olduğu Beşiktaş'ta üç sezon boyunca forma giyen ve bir lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı Adriano Correia, geçtiğimiz yaz ülkesinin takımlarından Athletico Paranaense'ye transfer olmasına rağmen Siyah Beyazlı camiayı unutamıyor. Bugün Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yapan 34 yaşındaki sol bek, Beşiktaş camiasına şu sözlerle teşekkür etti:

"Bugünkü TBT paylaşımım, üç sezon boyunca oynamaktan büyük zevk aldığım ve lig şampiyonluğu yaşadığım kulüp olan Beşiktaş'a gidiyor. Bu güzel anların parçası olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Başkan, yönetim kurulu, teknik heyet, oyuncular, kulüp çalışanları ve tüm taraftarlara en başından beri bana gösterdikleri sevgiden ötürü teşekkürlerimi ve sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler